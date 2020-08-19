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Оппозиция в Белоруссии поставила цель преодолеть политический кризис

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ставит своей целью преодоление политического кризиса в стране, заявила на брифинге член Совета Мария Колесникова.

"Совет ставит своей целью преодоление политического кризиса в Республике Беларусь и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции. Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Беларуси", - заявила Колесникова журналистам в среду.

"Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов", - говорится в распространенной советом резолюции.

"Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь", - подчеркивается в резолюции.

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