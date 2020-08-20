На Мозырском НПЗ начат сбор подписей в поддержку забастовки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рабочие Мозырского НПЗ собрались на территории предприятия и объявили о сборе подписей в поддержку забастовки, решение будет принято на следующей неделе.

В белорусских телеграм-каналах распространена видеозапись митинга работников НПЗ, который состоялся в четверг. "Нам надо понимать, сколько нас всего - пока вот это количество (несколько сотен участников митинга - ИФ) это не представительно, чтобы как-то говорить от имени всех заводчан. Это неправильно", - сказал один из выступающих.

По его словам, "нет минимума, минимум для начала забастовки - это 50% (персонала - ИФ), по законодательству". "Если нас не собирается, нас не поддерживают 50% - все, мы расходимся и выполняем честно свою работу", - сказал активист. В этом случае "мы можем выходить в город отстаивать свои позиции", - добавил выступающий.

"Сейчас распространяем (среди работников НПЗ - ИФ) эти бумаги, файл в сеть - распространяйте. На следующей неделе мы соберемся и подсчитаем, сколько нас", - сообщил он.

Также выступающие обсудили проект обращения трудового коллектива, в котором, в частности, содержится требование о повторных выборах президента и отставке главы ЦИК Белоруссии.

Ранее сообщалось, что работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) также ведут подготовку к забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Белоруссии.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены. В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

Забастовки в Белоруссии

В Белоруссии уже объявили о забастовке ряд крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, "Беларуськалий".

Президент Лукашенко в среду, 19 августа, поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, призвал не бросать руководителей "один на один" с митингующими.

При этом Лукашенко признал, что "и внутри же предприятий есть определенный круг (недовольных - ИФ) людей". "Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - заявил он.

Концерн "Белнефтехим", в состав которого входят Мозырский НПЗ и Нафтан, накануне заявил, что все подведомственные предприятия работают в штатном режиме.