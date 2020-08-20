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Две крупнейшие партии Японии решили объединиться против правящей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -Две самых крупных оппозиционных партии Японии - Демократическая партия для народа и Конституционно-демократическая партия - приняли решение слиться в новую партию в начале сентября, чтобы совместными усилиями выступить против правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает в четверг газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что новая партия должна будет побороться за места с ЛДП на следующих выборах в нижнюю палату японского парламента – палату представителей – после того, как полномочия ее депутатов истекут в октябре этого года.

По данным Asahi, независимые депутаты также изъявили желание присоединиться к новой партии. Однако лидер Демократической партии для народа Юитиро Тамаки, у которого есть разногласия по ряду вопросов с Конституционно-демократической партией, в новую партию вступать не будет, а намерен создать собственную.

Демократическая партия для народа официально приняла решение соединиться с Конституционно-демократической партией накануне. Согласно планам, вначале обе партии будут распущены, а затем будет сформирована новая оппозиционная сила.

Тем не менее, указывает Asahi , по популярности среди населения Японии обе нынешних партии заметно уступают ЛДП.

Газета также подчеркивает, что, исходя из опыта предыдущих выборов в Японии, создаваемой партии потребуются силы не менее 100 депутатов, уже заседающих в парламенте, чтобы теоретически одержать победу над ЛДП.

Asahi добавляет, что вероятнее всего, новая партия займет более оппортунистскую позицию, нежели демонстрировали ее предшественники, в отношении правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ – лидера ЛДП.

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