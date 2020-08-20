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Брат смертника получил 55 лет тюрьмы за теракт на стадионе в Манчестере

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона приговорил к по меньшей мере 55 годам тюрьмы Хашема Абеди, брата террориста, который устроил взрыв на концерте Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-арена" 22 мая 2017 года. Как сообщает BBC News, судья Джереми Бейкер признал подсудимого виновным в пособничестве в подготовке теракта.

По словам судьи, он был в той же степени виновен, в какой и его брат. Жертвами взрыва стали 22 человека, в том числе дети, еще около 200 человек были ранены. Салман Абеди, взорвавший на стадионе бомбу с поражающими элементами, погиб. Его друг детства в интервью предполагал, что Абеди радикализировался за два года до теракта и произошло это в Великобритании. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (запрещено в России).

23-летний Хашем Абеди, уроженец Манчестера, отказался покинуть камеру, чтобы присутствовать в суде при вынесении приговора. Ранее он дал показания, что помогал брату купить все необходимое, чтобы собрать бомбу.

Незадолго до теракта Хашем Абеди уехал в Ливию. Его задержали в Триполи и выдали Британии. В марте присяжные признали его виновным в убийстве 22 человек, покушении на убийства и в сговоре для подготовки взрывов.

Просить об условно-досрочном освобождении он сможет не раньше, чем через 55 лет отсидки. Приговорить его к пожизненному сроку без права на УДО судья не мог, поскольку в момент совершения преступления подсудимый был моложе 21 года.

После теракта был задержан еще один брат смертника - Исмаил Абеди. Его отпустили в июне 2017 года без предъявления обвинений.

Теракт в Манчестере

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Манчестер-арена Манчестер Великобритания Лондон ИГ Салман Абеди Хашем Абеди Ариана Гранде

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