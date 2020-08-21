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Трамп заметил "много ненависти" на съезде демократов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил участников конвенции Демократической партии в том, что на съезде прозвучало "много ненависти".

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Он признался в эфире телеканала Fox News, что смотрел трансляцию съезда, но "не все".

"Было много ненависти", - прокомментировал Трамп выступления демократов, которые в резких выражениях критиковали президента и его политику.

В этом году съезд Демократической партии США проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. На нем бывший вице-президент США Джо Байден был официально избран кандидатом в президенты от демократов. От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

США Дональд Трамп

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