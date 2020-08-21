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Цукерберг дал показания в рамках антимонопольного расследования

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США получила показания от руководителя и основателя Facebook Марка Цукерберга в рамках проводимого антимонопольного расследования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Регулятор выясняет, нарушила ли американская компания антимонопольное законодательство США.

То, что Цукерберг дал показания, означает, что регулятор добился прогресса в расследовании, одной из целей которого является выяснить, была ли у Facebook стратегия, заключавшаяся в покупке потенциальных соперников с целью устранить будущие угрозы с точки зрения конкуренции, пишет WSJ.

"Мы привержены сотрудничеству с Федеральной торговой комиссией США в рамках расследования и готовы отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у ведомства", - сообщил представитель Facebook.

Цукерберг не давал показания для предыдущего расследования FTC, касавшегося ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Тогда Facebook согласился выплатить рекордный штраф в размере $5 млрд.

Facebook США FTC Марк Цукерберг

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