Россия выполнила контракт на поставку Китаю С-400

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россия завершила выполнение контракта с Китаем на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", включая зенитные ракеты, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Российская сторона в полном объеме выполнила контрактные обязательства по отгрузке китайской стороне имущества из состава зенитной ракетной системы С-400", - заявила она агентству в воскресенье на форуме "Армия-2020".

В марте этого года в интервью "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставила по контракту Китаю С-400, осталось доставить ракеты.

Как сообщал "Интерфакс", Китай стал первым иностранным покупателем систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Контракт был подписан в 2014 году.