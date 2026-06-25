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Что произошло за день: четверг, 25 июня

Новые атаки на Крым, удаление приложений VK из App Store, Лукашенко о своем разговоре с представителями Зеленского

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Крыму в результате ночных атак украинских беспилотников погибли два человека. В четверг в республике в результате ударов дронов погиб еще один местный житель. На полуострове повреждена энергоинфраструктура, введены ограничения электроснабжения. Число пар поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно, будет сокращено до семи.

- Apple удалила приложения VK из App Store. VK уточняет, что приложения удалены без предупреждения. Минцифры назвало решение Apple политически мотивированным и обратилось в ФАС для проверки соблюдения Apple антимонопольных законов. Омбудсмен Яна Лантратова призвала искать альтернативу iPhone, а МИД РФ выступил против цифровой цензуры.

- Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него недавно встрече с представителями Владимира Зеленского. Он передал президенту Украины, что попытки втянуть Белоруссию в конфликт приведут к тому, что "качество войны мгновенно изменится". Президент Белоруссии назвал свою позицию миролюбивой, но заверил, что "в любой ситуации" Республика Беларусь будет рядом с Россией.

- Число погибших в Венесуэле в результате мощного землетрясения выросло до 164. Эти цифры не окончательные. В МИД РФ заявили, что прорабатывают вопрос оказания помощи Венесуэле.

- Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата. Россия также закроет консульство в этом городе. Это решение стало ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

- Эммануэль Макрон сообщил о задержании якобы связанного с Россией танкера вблизи Сицилии. По данным Marine Traffic, Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.

- СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания. Ведомство также предлагает ввести возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела.

- Европейская конфедерация восстановила Федерацию фехтования России в правах.

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