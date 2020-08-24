В Эстонии решат судьбу памятника советским воинам на холме Маарьямяги

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии намерено в ближайшее время обсудить вопрос о будущем мемориала, построенного во времена СССР в честь советских воинов на холме Маарьямяги (Maarjamagi) в Таллине.

"Я лично считаю его символом оккупационного периода. Он, подобно Горхоллу (культурный комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 г.) и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", - заявил в понедельник министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) порталу ERR.

По его словам, вопрос не только в деньгах, необходимых на ремонт ветшающего комплекса, но в идеологических позициях различных групп граждан.

"Правительство это обсудит. Для Эстонии эти три миллиона не являются непосильной суммой, но вопрос в том, что нам нужно найти идеологическую точку равновесия, чтобы не оказались задеты те, кто пережил Сибирь и другие страдания времен Сталина. Также нельзя задевать чувства тех, кто говорит, что там похоронены павшие в Освободительной войне (1918-1920 г.г.) и военные времен первой (довоенной) Эстонской Республики. И чтобы русские в Эстонии снова не почувствовали себя униженными. Точку равновесия придется найти. Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверно, иногда жаркими", - считает Хельме.

В настоящее время территория, где расположен мемориал, принадлежит государству. Столичное самоуправление заинтересовано в восстановлении комплекса, если земля на Маарьямяги будет передана городу. При этом мэрия ждет от правительства 3-4 млн евро на восстановление мемориала.

"Я считаю, что мемориал следует сохранить. Война с памятниками ушла в прошлое и общество Эстонии пришло к тому, когда можно обсуждать, что развивать и строить, но не что ломать. Но некоторые политики и чиновники не понимают этого", - сказал мэр Таллина Михаил Кылварт "Радио 4".

Памятник был установлен в 1960 году в память о моряках Балтийского флота, которые в феврале 1918 года, когда Эстония была оккупирована кайзеровской Германией, переправили военные корабли и суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт.

Авторами монумента, высота которого достигает 35 метров, стали скульптор Лембит Толли (Lembit Tolli) и архитектор Март Порт (Mart Port). В мемориальный комплекс входит также братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в декабре 1918 года в Таллинской бухте англичанами. В плен попали 244 моряка. Их передали эстонцам, которые расстреляли часть моряков как убежденных большевиков.

В 2007 году по распоряжению правительства из центра города на Военное кладбище был перенесен памятник Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов "Бронзовый солдат". Это спровоцировало массовые беспорядки в Таллине и на северо-востоке Эстонии, в ходе которых более 160 человек получили ранения и погиб гражданин России Дмитрий Ганин. Его убийцы не найдены до сих пор, а уголовное дело, несмотря на протесты России, было закрыто за истечением срока давности.