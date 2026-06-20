Иран пригрозил и дальше блокировать Ормузский пролив, если США не выполнят условия соглашения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иран продолжит блокировать поставки энергоносителей через Ормузский пролив, если США не будут выполнять свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

"Если соглашение будет действовать только на бумаге, поток энергоносителей из стран Ближнего Востока не возобновится", - написал он в социальной сети X в субботу.

Мохбер подчеркнул, что иранские переговорщики будут добиваться от американских коллег выполнения обязательств.

Ранее в субботу иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане.