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CENTCOM заявило, что движение судов в Ормузском проливе продолжается в обычно режиме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Торговые суда продолжают движение через открытый Ормузский пролив в обычном режиме, заявило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), тем самым опровергнув сообщение иранских военных о его перекрытии.

"Свободный проход по международному водному пути сегодня остается неизменным, - говорится в заявлении. - Через него прошли уже 55 торговых судов, перевозивших большие объемы грузов и более 17 млн баррелей нефти на мировые рынки".

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"20 июня движение коммерческих судов в Ормузском проливе увеличилось, поскольку американские войска продолжали действовать в этом районе для обеспечения свободы судоходства", - отмечается в заявлении командования.

Ранее штаб Центрального командования вооруженных сил Ирана сообщил о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжающимися ударами Израиля по южному Ливану. "Настоящим объявляется о закрытии Ормузского пролива для судоходства", - говорилось в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана назвал израильские атаки нарушением подписанного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Накануне CENTCOM сообщил, что американские вооруженные силы, размещенные на Ближнем Востоке, "остаются на своих местах и сохраняют бдительность". По данным командования, американские военные самолеты продолжают непрерывное воздушное патрулирование, а боевые корабли остаются в заданном районе с тем, чтобы обеспечить соблюдение и выполнение в полной мере всех положений подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании.

Хроника 28 февраля – 20 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив США Иран CENTCOM
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