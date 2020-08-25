ЕС проведет внутреннюю дискуссию о построении отношений с РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз продолжит внутреннюю дискуссию о том, как строить отношения с Россией на основе предложенных четыре года назад "пяти принципов".

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Берлине 27 и 28 августа, "на какой стадии они находятся в отношениях с Россией и в каком состоянии выполнение этих пяти принципов", сказал журналистам на брифинге во вторник высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, дискуссия о России будет одной из четырех главных тем берлинской встречи. "Она сосредоточится на так называемых пяти принципах, которые составляют политические рамки ЕС", - отметил он.

Собеседник журналистов отметил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подготовил для разговора в Берлине доклад с обзором отношений между ЕС и странами союза с Россией.

"Пять принципов" приняты ЕС в марте 2016 года и стали основой политики в отношении России вместо "четырех общих пространств" и других интеграционных программ постсоветского времени.

В числе этих принципов реализация Минских соглашений по Украине как условие для любых существенных изменений в отношениях с РФ. При этом ЕС не откажется от непризнания присоединения Крыма к России. Остальные принципы - это укрепление отношений ЕС с восточными партнерами, начиная с Центральной Азии; укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации. Кроме того, любое взаимодействие с РФ должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике - по вопросам Сирии или КНДР. Наконец, необходимо поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в Евросоюзе и в России, особенно ориентируясь на молодежь.

"Гимнихские" встречи министров (от названия замка Гимних в Германии, где в 1974 году состоялась первая встреча) являются неформальными, но политически важными "мозговыми атаками" по поводу трудных вопросов. Они задуманы как возможность для глав внешнеполитических ведомств в расслабленной обстановке обсудить проблемы и тенденции международной политики.