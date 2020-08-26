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МВД Белоруссии сообщило о 51 задержанном на акциях протеста во вторник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В протестных акциях, прошедших в Белоруссии во вторник, приняли участие почти 5 тысяч человек, за административные нарушения задержан 51 протестующий.

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"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек", - сообщает МВД республики в среду.

По данным министерства, численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах Белоруссии, не превысила 4,8 тыс. человек. Больше всего митингующих собралось в Минске, Бресте и Молодечно.

Белоруссия

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