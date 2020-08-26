Правозащитники сообщили о 15 задержанных после митинга в центре Минска

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании 15 человек после завершения во вторник несанкционированного митинга в Минске на площади Независимости около Дома правительства.

Все задержанные - мужчины, их задержали после акции либо на самой площади, либо на прилегающей территории.

Правозащитный центр также сообщил, что общее количество задержанных 25 августа в Минске, Гродно, Гомеле, Бобруйске и Могилеве составило около 50 человек.

Накануне около Дома правительства прошел очередной митинг сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По оценкам СМИ, на акцию пришли 2-3 тысячи человек.

Около 22 часов очевидцы сообщали об отдельных задержаниях участников акции. Перед этим представители милиции периодически предупреждали пришедших на митинг о его незаконности через громкоговорители и просили разойтись.