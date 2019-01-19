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На орбиту Земли выведен американский разведывательный спутник

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в субботу вывела на орбиту спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты, который первоначально должен был состояться 8 декабря прошлого года и неоднократно переносился из-за технических проблем, был осуществлен компанией с пускового комплекса 6 на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

United Launch Alliance является совместным предприятием корпораций "Боинг" и "Локхид Мартин", которое осуществляет запуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о секретном спутнике официально не раскрываются. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе "Хаббл", который в свое время был создан компанией "Локхид Мартин" на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает "Хаббл" и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет $2 млрд.

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Теги: США

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