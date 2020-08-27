Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии, сообщили в четверг в Минобороны России по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли.

В ведомстве отметили, что Герасимов акцентировал внимание американской стороны на том, что командование международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сообщили в Минобороны РФ.

"Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", - заявили российские военные.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что несколько американских военных пострадали в сирийской провинции Хасака из-за того, что в их автомобиль врезался российский бронетранспортер (БТР). Источники телеканала считают, что российские военные преднамеренно пошли на столкновение. При этом ни одна из сторон не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте инцидента на низкой высоте летал российский военный вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - отметил CNN.

Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько видео невысокого качества с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На видео также можно увидеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимавшие участие в инциденте.