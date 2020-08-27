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Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что транспортный инцидент в Сирии произошел после попытки американских военных заблокировать проезд патруля военной полиции РФ по заранее согласованному маршруту.

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Посунько в ходе брифинга пояснил, что после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции российскую колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Кроме того, далее дорога была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями.

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"В этих условиях российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сказал он.

Посунько также подчеркнул, что российский патруль, который попал в транспортный инцидент с военными США, двигался по ранее согласованному c международной коалицией маршруту. Он уточнил, что маршрут движения, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне 24 августа с американской стороной. Он заявил, что были согласованы точки входа, выхода и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции.

25 августа группа военной полиции ВС РФ в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории на северо-востоке Сирии в направлении населенного пункта Батерзан (50 км восточнее города Камишлия). Авиационное прикрытие патруля осуществляли вертолеты армейской авиации.

Ранее стало известно о транспортном инциденте между военными России и США. В интернете были опубликованы с места происшествия.

Сирия Минобороны США

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