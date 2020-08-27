Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что транспортный инцидент в Сирии произошел после попытки американских военных заблокировать проезд патруля военной полиции РФ по заранее согласованному маршруту.

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Посунько в ходе брифинга пояснил, что после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции российскую колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Кроме того, далее дорога была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями.

"В этих условиях российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сказал он.

Посунько также подчеркнул, что российский патруль, который попал в транспортный инцидент с военными США, двигался по ранее согласованному c международной коалицией маршруту. Он уточнил, что маршрут движения, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне 24 августа с американской стороной. Он заявил, что были согласованы точки входа, выхода и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции.

25 августа группа военной полиции ВС РФ в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории на северо-востоке Сирии в направлении населенного пункта Батерзан (50 км восточнее города Камишлия). Авиационное прикрытие патруля осуществляли вертолеты армейской авиации.

Ранее стало известно о транспортном инциденте между военными России и США. В интернете были опубликованы с места происшествия.

Road Wars between US and Russia continue in Syria !!



This is next level Madness. pic.twitter.com/35vCAiga2y — Zoya 🚨 (@Zoya_nafidi) August 26, 2020