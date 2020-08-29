В Берлине политика властей по COVID-19 вывела на акцию тысячи человек

Митинг в Берлине против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине в субботу против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность с субботу в Берлине обеспечивает три тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в городе на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, многие центральные улицы Берлина перекрыты, в том числе и улица 17 июня, которая начинается от Бранденбургских ворот - по ней участники акции следуют к площади Большая звезда, где ожидается митинг.

У Бранденбургских ворот также установлена сцена со звукоусилительной аппаратурой, играет громкая музыка. Улица Унтер-ден-Линден, которая начинается по другую сторону Бранденбургских ворот, тоже заполнена людьми.

Практически все участники акции - без масок. Между тем на входах в метро дежурят сотрудники службы безопасности берлинского транспорта, которые проверяют наличие масок и просят их надевать.

В местах скопления людей много полицейских, но проведению акции они не мешают, протестующих не разгоняют. Наблюдение за происходящим идет и с полицейского вертолета, который летает над центром Берлина, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, за исключением Саксонии-Анхальт, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса. Она констатировала, что в последние месяцы инфекционные показатели в Германии выросли. В свете этого власти "намерены пересмотреть стратегии".

Также, как сообщала ранее dpa, правительство Германии планирует из-за пандемии запретить крупные мероприятия, концерты, фестивали и народные гуляния по меньшей мере до 31 декабря. Исключение будет допускаться только для регионов с низким количеством зараженных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии всего выявлено 242 135 случаев заболевания COVID-19. Умерли 9 297 человек.