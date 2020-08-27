Крупный пожар начался на химзаводе в пострадавшей от урагана Луизиане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Крупный пожар начался на химзаводе в городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана спустя несколько часов после удара урагана "Лора", сообщает в четверг Associated Press.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс заявил в твиттере, что пожар начался утром в четверг. Он призвал людей укрыться в специально оборудованных убежищах, а тех, кто решил остаться дома, – плотно закрыть окна и двери и выключить систему кондиционирования воздуха.

Huge chemical fire just off I-10 in Lake Charles,LA pic.twitter.com/xQ1qcmPZYz — RadarOmega (@RadarOmega_WX) August 27, 2020

На кадрах видеосъемки, которые демонстрирует канал Fox News, видно, что над заводом клубится большое облако дыма.