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США перебросили в Сирию бронетехнику для охраны своих военных

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партия боевых машин пехоты M2A2 Bradley поставлена американским войскам, дислоцированным на северо-востоке Сирии, для обеспечения их безопасности, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

Как заявил официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Уэйн Маротто, боевые машины пехоты позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировкой - ИФ).

БМП M2A2 Bradley были доставлены из Кувейта военно-транспортными самолетами С-17 ВВС США. Центральное командования опубликовало фотографии выгрузки боевых машин пехоты на аэродроме в Сирии.

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Кроме того, Центральное командования перебросило американским войскам в Сирии радар Sentinel и увеличило количество патрульных полетов истребителей над районами расположения американских войск и сил коалиции.

Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошел в конце августа между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии. Тогда телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. Травмированы были семь американских военных. При этом ни одна из сторон не применила оружие.

Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли сообщило, по данным российской стороны, американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии.

США Сирия ИГИЛ

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