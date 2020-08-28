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Бывший "зеленый берет" США признался в работе на ГРУ еще в 2019 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бывший военнослужащий американского спецназа (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Питер Деббинс, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признался в контактах с российскими разведчиками еще в 2019 году, сообщает The Washington Post.

"Я чувствовал себя мессией для России, представлял, что я собираюсь освободить ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены", - заявил Деббинс в письменном заявлении, опубликованном прокурорами накануне.

Как заявил помощник прокурора США Томас Тракслер, "Деббинс признался в сотрудничестве с ГРУ - разведывательной структурой высокого уровня" (Главное разведывательное управление (ГРУ) в 2010 году переименовано в Главное управление Генерального штаба ВС РФ - ИФ). По его словам, Деббинс имел доступ к совершенно секретной информации, а признание он сделал в 2019 году, когда ему продлевали допуск к секретным материалам.

Об аресте Деббинса на прошлой неделе сообщил Минюст США.

В заявлении судьи Восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорилось, что в 1996-2011 гг. Деббинс "действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

США Россия ГРУ Питер Деббинс

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