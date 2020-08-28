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Правящая партия Японии запланировала выбрать преемника Абэ 15 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии намеревается 15 сентября провести выборы нового руководства партии после того, как в пятницу лидер партии и премьер Японии Синдзо Абэ объявил о желании сложить премьерские полномочия, сообщает агентство Kyodo.

Между тем, по данным агентства, вице-премьер Японии Таро Асо не планируют участвовать в предвыборной гонке на пост главы правительства. Однако о желании стать преемником Абэ объявил экс-министр обороны и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба, имеющий серьезные позиции в партии.

Ранее в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что из-за проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.

Также Абэ сказал, что заключение мирного договора с Россией остается в повестке дня ЛДП.

Абэ сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время – почти восемь лет.

Япония Синдзо Абэ

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