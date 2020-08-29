Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

Турецкие ВМС проведут учебные стрельбы в восточном Средиземноморье

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ВМС Турции в ночь на субботу по каналам международной автоматизированной системы оповещения (NAVTEX) передали сообщение о проведении учебных стрельб с 29 августа по 11 сентября в восточной части Средиземного моря, пишет турецкая газета Sabah.

В миреТурция и США провели совместные учения в СредиземноморьеЧитать подробнее

Они пройдут южнее города Анамур в провинции Мерсин. Этот город расположен в 73 км к северу от побережья Кипра.

В четверг Турция передала аналогичное предупреждение об учебных стрельбах, запланированных на 1 и 2 сентября.

Система NAVTEX используется для оповещения судов и самолетов о проведении учений на море в том или ином районе мира.

Турция Средиземное море

Новости по теме

Новости

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Двое россиян задержаны в Минске рядом с акцией протеста

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии
Экономический кризис

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

Coca-Cola сократит для начала 4000 рабочих мест

В ЕС пообещали вскоре представить санкционный список по Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');