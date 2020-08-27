Турция обвинила Францию в дестабилизации Восточного Средиземноморья

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Париж разжигает напряженность в восточном Средиземноморье, где и без того складывается неспокойная обстановка, заявил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Как сообщает агентство "Анадолу", в частности, Акар обвинил Францию в размещении на Кипре самолетов под предлогом проведения военных учений. По его словам, такие действия Франция противоречат договорам, заключенным в 1960 году.

"Франция, которая не является гарантом Кипра, таким отношением опасно поощряет греков-киприотов, ответственных за существующую напряженность в восточном Средиземноморье, еще больше усиливать напряженность", - цитирует агентство слова Акара.

Более того, Акар отметил, что Франция способствуют еще большей эскалации напряженности, принимая участие в военных учениях в регионе совместно с Грецией, Кипром и Италией.

"Верить в то, что с помощью учений и подобных действий возможно подорвать операции турецких вооруженных сил, - не что иное, как несбыточная мечта", - подчеркнул глава минобороны страны.

Акар отметил, что проблемы восточного Средиземноморья следует решать через диалог, в противном случае можно столкнуться с "нежелательными" последствиями.

"Первым способом (решения проблем - ИФ) в восточном Средиземноморье должен быть диалог, в противном случае могут последовать нежелательные ситуации", - цитирует слова Акара агентство "Анадолу".

Он отметил, что у Анкары нет каких-либо намерений в отношении "чьих-либо земель или вод", но "она полна решимости и способна защитить свои права и интересы".

Анкара заявила, что 1-2 сентября проведет артиллерийские учения в восточной части Средиземного моря, которые будут последними в серии военных учений, усиливших напряженность в отношениях с Грецией.

Министерство обороны Греции в среду сообщило о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье.

Минобороны Кипра заявило, что Франция и Греция разместят военные самолеты и военные корабли в рамках учений в то время, как Кипр задействуют свою систему ПВО с целью протестировать ее возможности.

Обострение ситуации в восточном Средиземноморье

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ситуация обострилась ранее в августе, когда Анкара направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей в международные воды неподалеку от греческого острова Кастеллоризо. Греция в свою очередь также выдвинула военные корабли для наблюдения за действиями турецкой стороны.

Анкара также направляла специализированные суда для нефтегазовой разведки в воды, в которых Кипр дал разрешение на добычу газа компаниям из США, Франции и Италии, обосновывая это тем, что эта акватория - его исключительная экономическая зона.