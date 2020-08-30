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Число жертв обрушения гостиницы в Китае приблизилось к 30

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В результате обрушения здания гостиницы в китайской провинции Шаньси погибли 29 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них - тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Трагедия произошла в субботу в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

По состоянию на 03:45 по местному времени (22:45 мск субботы) разбор завалов завершен. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Китай

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