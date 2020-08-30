Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Оцепление у Дворца Независимости в Минске, где находится рабочая резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, снято вечером в воскресенье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", кордон милиции по проспекту Победителей снят, военная техника отведена от дворца. Протестующих около него почти не осталось.

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. По различным оценкам, участие в ней приняло более 100 тыс. человек.

Около Дворца Независимости выставлялись порядка семи БТР.

Как заявил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого", Лукашенко находился во дворце во время проходившей рядом акции протеста.