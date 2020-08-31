Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Синдзо Абэ и Дональд Трамп Фото: AP/TASS

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную" беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который оставляет пост главы правительства по состоянию здоровья.

"Только что состоялся замечательный разговор с моим другом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который скоро покинет свой пост", - написал в своем твиттере Трамп.

По его словам, скоро японский лидер будет признан "величайшим премьер-министром в истории Японии, чьи отношения с США являются лучше, чем когда-либо ранее".

"Особенный человек!" - сказал Трамп об Абэ.

По сообщениям японских СМИ, японский премьер планирует в понедельник провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

На минувшей неделе Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

По сообщениям СМИ, парламент Японии намерен избрать нового главу правительства 17 сентября.