Генсек японского правительства выдвинется в премьер-министры

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальное объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Японии генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сделает на этой неделе, сообщает The Mainichi.

По данным источников издания, в правящей Либерально-демократической партии Суга объявит о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах премьера в эту среду.

На минувшей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

По сообщениям СМИ, парламент Японии намерен избрать нового главу правительства 14 сентября.