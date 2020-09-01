Генсек японского правительства выдвинется в премьер-министры
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальное объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Японии генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сделает на этой неделе, сообщает The Mainichi.
По данным источников издания, в правящей Либерально-демократической партии Суга объявит о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах премьера в эту среду.
На минувшей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.
По сообщениям СМИ, парламент Японии намерен избрать нового главу правительства 14 сентября.