Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Генсек японского правительства выдвинется в премьер-министры

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальное объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Японии генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сделает на этой неделе, сообщает The Mainichi.

По данным источников издания, в правящей Либерально-демократической партии Суга объявит о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах премьера в эту среду.

На минувшей неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

По сообщениям СМИ, парламент Японии намерен избрать нового главу правительства 14 сентября.

Япония Есихидэ Суга

Новости по теме

Новости

Командующего армией Саудовской Аравии отправили в отставку

США ветировали проект резолюции СБ ООН о реабилитации террористов

Бабарико и Колесникова объявили о создании партии

Бабарико и Колесникова объявили о создании партии

Латушко назвал "непонятной" позицию России по ситуации в Белоруссии

В Белоруссии призвали создать общественное движение для переговоров с властью

В Белоруссии призвали создать общественное движение для переговоров с властью

В ВОЗ назвали условия безопасного "открытия" стран

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Белоруссии задержана член президиума совета оппозиции Власова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');