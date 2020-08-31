Путин и уходящий с поста Абэ обсудили сотрудничество РФ и Японии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с решением Синдзо Абэ об уходе с поста премьер-министра Владимир Путин поблагодарил его за совместную работу, большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что "глава японского правительства также высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России".

"С обеих сторон подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - подчеркнули в пресс-службе.

28 августа Синдзо Абэ объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства. Местные СМИ пишут, что генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга решил побороться за пост премьер-министра. Кроме того, на пост будут претендовать бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.