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В Испании хотят открыть школы в ближайшие дни после 6 месяцев перерыва

В Испании хотят открыть школы в ближайшие дни после 6 месяцев перерыва
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр образования Испании Исабель Селаа в понедельник завила, что возобновление занятий в школах планируется в ближайшие дни, сообщают европейские СМИ.

По ее словам, власти "сделали все необходимое", чтобы возобновление учебы было максимально безопасно. Однако она отметила, что "100% гарантий (безопасности - ИФ) все же не может быть".

"Нашим сыновьям и дочерям необходимы школы - в образовательном, эмоциональном и социальном плане", - добавил Селаа. Она отметила, что "на сегодняшний день мы знаем о детях и коронавирусе COVID-19 больше, чем в марте". В частности, министр указала, что дети возрастом от 10 до 12 лет, согласно научным исследованиям, не являются "супер-распространителями вируса, как мы думали еще в марте".

Правительство Испании из-за коронавируса объявило в середине марта чрезвычайное положение, которое полностью отменили лишь 21 июня. С тех пор количество заражений в стране резко возросло, однако смертность оказалась намного ниже, чем наблюдалась на пике эпидемии.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании диагностировали 455 тыс. случаев коронавируса, скончались около 30 тыс. инфицированных.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Испания Исабель Селаа Коронавирус

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