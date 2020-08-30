Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

Парламент Японии собрался 17 сентября выбрать нового премьера

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Парламент Японии намерен 17 сентября собраться на экстренное заседание, чтобы избрать следующего премьера страны, сообщают в воскресенье японские СМИ.

По их данным, такую дату называют источники в правящей Либерально демократической партии.

Ранее СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Синдзо Абэ.

На этой неделе Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить работой правительства до тех пор, пока не определится его преемник.

Япония

Новости по теме

Новости

На акции протеста в Минске уже задержаны 125 человек

Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

В центре Минска начались задержания протестующих

В центре Минска начались задержания протестующих

ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

Французского офицера обвинили в передаче информации России

В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');