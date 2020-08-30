Парламент Японии собрался 17 сентября выбрать нового премьера

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Парламент Японии намерен 17 сентября собраться на экстренное заседание, чтобы избрать следующего премьера страны, сообщают в воскресенье японские СМИ.

По их данным, такую дату называют источники в правящей Либерально демократической партии.

Ранее СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Синдзо Абэ.

На этой неделе Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить работой правительства до тех пор, пока не определится его преемник.