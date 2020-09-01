В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайская газета The Global Times предупредила во вторник, что в случае вооруженного конфликта на границе Китая и Индии индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе пограничной войны 1962 года.

"Если Индия хочет конкурировать, то она должна учитывать, что у Китая больше инструментов и возможностей, чем у нее. Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году", - говорится в редакционной статье газеты.

Накануне, 31 августа, Минобороны Индии обвинило китайских военных в провокационных действиях в приграничном районе Ладакх, которые, по мнению Дели, были направлены на то, чтобы изменить статус территории.

По данным оборонного ведомства, "НОАК в субботу совершила провокационные перемещения, чтобы изменить статус-кво, и нарушила консенсус, достигнутый во время дипломатических и военных встреч".

В свою очередь Минобороны КНР заявило Индии решительный протест в связи с незаконным пересечением индийскими военными линии контроля в приграничной зоне.

В заявлении ведомства говорилось, что китайская сторона требует от Индии вывести войска, которые незаконно пересекли пограничную линию контроля, и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации.

The Global Times во вторник пишет, что "НОАК имеет достаточно сил, чтобы защитить каждый дюйм страны". Пекин "не будет стремиться спровоцировать Индию, но и не позволит ей вторгнуться на территорию Китая". При этом издание отмечает, что "Индия не должна питать никаких иллюзий относительно поддержки со стороны Вашингтона".

"США могут поддержать Индию только на словах. Как это может помочь Индии захватить китайскую территорию? На самом деле американцы думают о том, чтобы позволить Индии и Китаю изводить друг друга, чтобы Индия могла стать более полезной пешкой в американской стратегии сдерживания Китая", - подчеркнула газета.