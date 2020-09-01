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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:44Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 484 767+262 058

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 25,4 млн человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 по Москве вторника достигло 25 484 767 человек, увеличившись за сутки на 262 058, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 850 535 против 846 395 днем ранее, излечились 16,8 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии. В Соединенных Штатах на 08:00 по Москве 1 сентября суммарно выявлено 6 030 587 инфицированных, скончались 183 597 человек, выздоровели более 2,18 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 908 272, скончался 121 381 человек, поправились 3,26 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро вторника составило 3 691 166 при 65 288 летальных исходах и 2,8 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 109,7. В США на 1 млн населения скончалось 567 человек, Бразилии - 571, Индии - 47.

Хроника 09 января – 01 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус

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