Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 832 до 4 844, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено чуть более 263 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 215,5 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

6
Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе ГазаПрограмма всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в ГонконгеВ Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемиейНа дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в странеУчащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань
Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев
Пандемия коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
ДТП с участием Михаила Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Понедельник в Москве стал самым жарким днем в августе

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

Собянин пообещал москвичам "домашний" День города

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');