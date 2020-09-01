12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 832 до 4 844, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено чуть более 263 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 215,5 тыс. человек.