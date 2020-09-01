Польша со среды снимет запрет на авиасообщение с Россией

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Польши исключили Россию из списка стран, с которыми из-за пандемии коронавируса запрещено прямое авиасообщение, сообщило во вторник польское радио.

Наряду с Россией, запрет на прямые авиаперелеты снимается также с Китая, Франции и Хорватии.

Обновленный список правительства вступает в силу со среды, 2 сентября. В нем 44 страны, включая Албанию, Аргентину, Бразилию, Израиль, Индию, Испанию, Мексику, США, Румынию и Черногорию.

На фоне нового всплеска COVID-19 в Польше власти 8 августа вновь ввели строгие ограничительные меры, избегая при этом полного локдауна, отмечает радио.