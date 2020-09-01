В Чернобыле нашли нарушения при строительстве хранилища ОЯТ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - НАЭК "Энергоатом" передала документы и результаты проверки строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для изучения.

Ранее компания инициировала внутреннюю внеплановую проверку состояния выполнения работ и общего строительства хранилища. Согласно пресс-релизу "Энергоатома", в ходе проверки выявлен ряд существенных нарушений, содержащих признаки уголовных и административных правонарушений.

"В частности, речь идет о нарушении при заключении дополнительных соглашений, осуществления оплаты за выполненные работы, общее состояние реализованных подрядчиками обязательств и прочее", - говорится в пресс-релизе.

Компания напоминает, что проект реализуется благодаря кредитным средствам, а проектирование, изготовление и поставку систем для хранения обеспечивает американская компания Holtec International.

В мае "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства хранилища к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, по данным украинской стороны, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".

Служба безопасности Украины (СБУ) 11 августа заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В СБУ отметили, что в течение 2017-2018 годов дочерние предприятия корпорации победили в государственных закупках на строительство четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне. В частности, это хранилище, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля, завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Проверка СБУ показала, что торги были выиграны неправомерно, поскольку фирмы сговорились, чтобы манипулировать ценами и устранить конкурентов. Кроме того, они значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к подорожанию закупки более чем на 26 млн гривен, при том, что общая сумма тендеров достигала 1,1 млрд грн.

В итоге Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании "Укрбуда" на 117 млн грн и лишил права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года.

Holtec International – разработчик технологий и производитель оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также является одним из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов.

Официальный курс на 1 сентября – 27,56 грн/$1.