Москва предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает страны Евросоюза воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии через финансирование оппозиционных структур, заявили во вторник в МИД РФ.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы", - отметили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте.

"Рассчитываем, что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности", - подчеркнули в МИД России.