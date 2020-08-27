Эрдоган и Трамп обсудили вопросы Средиземноморья

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили двусторонние и региональные проблемы, в том числе Средиземноморье, сообщил офис турецкого президента.

Эрдоган сообщил Трампу, что Турция не несет ответственности за напряженность в Восточном Средиземноморье и выступает за диалог для решения противоречий, отмечается в сообщении.

Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в спорные воды Восточного Средиземноморья, что стало причиной обострения отношений между Турцией и Грецией. Афины назвали пребывание турецкого судна незаконным.

Турция и Греция резко расходятся во мнениях по поводу протяженности континентального шельфа в регионе, богатого углеводородным сырьем.