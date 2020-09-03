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Военный парад в честь Дня окончания Второй мировой войны прошел в Южно-Сахалинске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Более 800 военнослужащих и представителей силовых структур стали участниками парада, который прошел в четверг в центре Южно-Сахалинска в честь Дня окончания Второй мировой войны.

Как передал корреспондент "Интерфакса", парадные расчеты прошли по площади Победы к мемориалу воинам Великой Отечественной войны, где прошло торжественное возложение венков.

По данным пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), в параде приняли участие около 800 человек, в том числе более 400 военнослужащих армейского корпуса ВВО, порядка 80 участников военно-патриотического движения "Юнармия", также 80 воспитанников кадетской школы и более 200 представителей других силовых ведомств.

На выставочной площадке возле музея Победы для гостей и жителей и города представлена боевая техника округа, в том числе, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", танк Т-80, система залпового огня "Град".

3 сентября в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны в 1945 г.

Вторая мировая война Южно-Сахалинск

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