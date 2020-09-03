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Лукашенко поменял местами вице-премьера и главу Мингорисполкома

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко назначил вице-премьером Анатолия Сивака, который руководил Мингорисполкомом, передает "БелТА".

Председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев, до сих пор бывший вице-премьером.

Новый мэр уже назвал протесты "проходящими процессами" и отметил, что "подавляющее большинство граждан работают спокойно, не останавливаются заводы и предприятия".

"Эти небольшие локальные выступления говорят о том, что надо глубоко изучить ситуацию, чтобы системно подойти к вопросу, и работать системно с гражданами, которые выступают с различными точками зрения. Надо все тщательно проанализировать, и дальше будем работать с тем, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым", - цитирует Кухарева агентство.

Ранее "БелТА" анонсировало кадровые изменения в руководстве Белоруссии.

Уже стало известно, что глава КГБ Валерий Вакульчик стал госсекретарем Совета безопасности Белоруссии и получил поручение в новой должности объединить вокруг себя все спецслужбы и правоохранительные органы. Прежний госсекретарь Андрей Равков был уволен.

КГБ возглавил Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

Кроме того, заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета назначен Вячеслав Россолай, до сих пор бывший первым замдиректора по маркетингу ОАО "Агат - электромеханический завод".

Минск Белоруссия Александр Лукашенко Анатолий Сивак Владимир Кухарев Мингорисполком

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