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Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководителей Совета безопасности и КГБ Андрея Равкова и Валерия Вакульчика, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы государства.

Вакульчик сменил Равкова на посту госсекретаря Совбеза, передает "БелТА".

КГБ возглавил Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля.

Ранее в четверг этот телеграм-канал и государственное информагентство "БелТА" анонсировали скорые кадровые перестановки во власти.

Лукашенко сменил правительство до президентских выборов. После выборов 19 августа он переназначил Романа Головченко премьер-министром и оставил всех чиновников на их должностях.

Протесты в Минске

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Александр Лукашенко Совбез Белоруссия КГБ Валерий Вакульчик Андрей Равков

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