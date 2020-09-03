В Белоруссии возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил два десятка уголовных дел по фактам поступления угроз госслужащим.

"В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", - сообщил журналистам и.о. начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции (ГУУР КМ) МВД республики Максим Свирид.

По его словам, большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете.

"Основная масса – это политически неактивная молодежь, которая фактически до 9 августа политикой и политическими процессами в стране не интересовались. Это лица, которым стало это все интересно ... ну, наверное, тот хайп в СМИ они подхватили, увидели и каким-то образом решили в этом поучаствовать", - сказал представитель МВД.

Он напомнил, что санкция статьи 366 УК Белоруссии за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Свирид отметил, что сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета продолжают проводить активные мероприятия, направленные на установление причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности.