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ЦИК Грузии допустил до участия в парламентских выборах 66 партий

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии в ночь на субботу сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, которые должны состояться 31 октября текущего года.

По данным ЦИК, регистрацию прошли 66 партий. Всего в избирком обратилось 78 партий, 12-ти было отказано в регистрации.

"Следующий этап для политических партий содержит необходимость предоставления партийных списков, которые партия или избирательный блок должны представить председателю ЦИК не позднее 1 октября", - заявляют в ЦИК.

Кроме того, партия или избирательный блок должны также не позднее 1 октября представить по одному кандидату в депутаты парламента Грузии в каждом мажоритарном избирательном округе.

Грузия

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