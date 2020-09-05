Рошаль предложил собрать группу медэкспертов по Навальному

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская Национальная медицинская палата обратилась к немецким коллегам с предложением создать экспертную группу по установлению причины состояния оппозиционера Алексея Навального, в случае, если он был отравлен, необходимо возбудить уголовное дело.

Об этом заявил журналистам президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

"Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов - очень хорошо, вывели из тяжелого состояния. Но исследования, которые провели у нас, не показали отравления, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то. Давайте спокойно вместе соберёмся, представители и специалисты, России и Германии, токсикологи, и обсудим, есть или нет", - сказал он.

Рошаль подчеркнул, что "такие вещи просто проходить не должны, и мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".