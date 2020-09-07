Саакашвили готов стать премьером Грузии на время стабилизации

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он в фейсбуке в понедельник.

При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Нацсовета реформ.

"Сейчас я нахожусь на Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Как сообщалось, Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) решила выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны.

В Грузии Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать Саакашвили в случае его возвращения на родину и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября. Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 политических сил.