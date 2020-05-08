Зеленский назвал ошибочной реакцию Грузии на назначение Саакашвили

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Владимир Зеленский отмечает, что у Украины прекрасные отношения с Грузией, а реакция Тбилиси на назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины является ошибочной.

"Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (в Грузии - ИФ) в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны", - сказал президент на брифинге в пятницу в Луганской области, который транслировал телеканал "Наш".

Он выразил надежду, что "после консультаций все стороны поймут", что кадровая политика каждого конкретного государства касается только этого государства и его граждан. Зеленский подчеркнул, что назначение Саакашвили - это решение украинского руководства и является внутренним вопросом Украины.

"Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт, и я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все", - подчеркнул он.

Скандал вокруг назначения Саакашвили

Накануне, 7 мая, Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при главе украинского государства, основными задачами которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованное внедрение и мониторинг реализации этих мер.

Ранее 8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили. "Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".