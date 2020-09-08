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В квартиру редактора белорусского сайта tut.by пришли с обыском

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В редакции интернет-портала tut.by утверждают, что в квартиру их редактора Галины Уласик утром 8 сентября пытались попасть сотрудники силовых структур с санкцией на обыск, позже связь с ней прервалась.

"Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах. Через полчаса в дверь вновь начали звонить", - говорится в сообщении tut.by.

Уласик успела сообщить, что в ее квартиру пытаются попасть сотрудники силовых структур, у которых есть санкция на обыск. Позже подруга ее дочери сказала, что силовики смогли попасть в квартиру и сообщили о возбуждении уголовного дела.

"В 9.55 двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых", - позже добавили представители портала.

Белоруссия Галина Уласик

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