Белорусскому TUT.BY три месяца запретили работать как СМИ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр информации Белоруссии Игорь Луцкой приказом от 29 сентября на три месяца запретил выпуск сетевого издания TUT.BY - с 1 октября до 30 декабря, сообщило министерство.

Издание получило четыре предупреждения с 7 августа за нарушения закона о СМИ. Это дает Мининформу право подать в суд иск о прекращении выпуска СМИ. Такой иск был направлен в Экономический суд Минска. Суд иск принял и возбудил производству по делу.

Закон о СМИ в этом случае дает Мининформу право приостанавливать выпуск СМИ, что ведомство и сделало.

Редакция сообщила, что TUT.BY продолжит работать как интернет-ресурс без статуса СМИ, и напомнила, что регистрация интернет-изданий в качестве СМИ является добровольной и что TUT.BY с 2000 года до января 2019 года работало без регистрации.

Экономический суд проведет первое заседание по иску Мининформа 8 октября.