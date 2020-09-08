Лукашенко попросил Киев вернуть двух белорусских оппозиционеров

По словам президента, Кравцов и Родненков выбросили из авто Марию Колесникову в момент перехода границы с Украиной

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запросе властей республики Украине вернуть уехавших туда оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

"Этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну - будем разбираться, что произошло", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

Президент утверждал при этом, что оппозиционеры нарушили государственную границу. "Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8. И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что оппозиционеры выбросили из автомобиля в момент перехода границы одного из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

"Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - сказал Лукашенко.

Накануне, 7 сентября, Колесникова, пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной.

В погранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины. Пресс-служба Координационного совета сообщила во вторник, что Родненков и Кравцов находятся в настоящее время в Киеве. "Они в безопасности и чувствуют себя нормально", - сказали в КС.