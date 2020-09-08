В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.

"Политком ПАСЕ только что закончил обсуждение ситуации вокруг блогера Алексея Навального. К сожалению, приходится констатировать, что и на виртуальной площадке Ассамблеи не удалось полностью избежать политизации этого вопроса", - написал Слуцкий в своем телеграмм-канале во вторник.

Он считает, что в ходе прошедшего в закрытом режиме обсуждения ситуации вокруг Навального "дискуссия свелась к общему обмену мнениями, далеко не все из которых были высказаны в конструктивном ключе".

По его словам, представителям российской делегации в ПАСЕ "пришлось на пальцах объяснять прописные истины: все, что сейчас происходит вокруг Навального - чистой воды провокация".

"Свидетельством этому являются делающиеся как под копирку антироссийские заявления, начавшиеся на их фоне "метания" в руководстве ФРГ относительно судьбы "Северного потока 2" и прямые требования президента США Дональда Трампа о полном прекращении работ по проекту СП-2", - отметил он.

Слуцкий заметил, что "по сути, мы видим тот же почерк, что и в Солсбери (имеется в виду отравление Сергея Скрипаля и его дочери - ИФ)". "Вдруг снова всплыл "старичок-новичок", и снова Россию пытаются голословно обвинить в нарушении Конвенции о запрете химоружия, не предъявляя при этом никаких подтверждений. Мол, все данные засекречены. Highly likely 2.0", - написал он.

Между тем, как полагает парламентарий, "реальность абсолютно иная": "Навальному в России была оказана вся необходимая помощь, пилоты экстренно посадили самолет, а омские медики на самом деле его спасли. При этом никаких следов ядов или боевых отравляющих веществ найдено не было".

"Мы призываем Ассамблею работать с доказанными фактами", - написал Слуцкий. Он также выразил надежду на то, что "сотрудничество с Германией по вопросу Навального еще может сложиться конструктивным образом, в первую очередь во благо самого пациента клиники Charite". "И ПАСЕ, на мой взгляд, стоило бы оказать посильное содействие в организации такого сотрудничества, а не скатываться к общей истерии", - заявил Слуцкий.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.